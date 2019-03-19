Жена Кокорина поздравила футболиста с днём рождения

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Жена Кокорина поздравила футболиста с днём рождения

Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, поздравила находящегося в СИЗО футболиста с днём рождения.

Напомним, что сегодня, 19 марта, форварду исполняется 28 лет.

"Любимый, с днём рождения. Будь сильным. Мы всегда рядом. Всё наладится, и всё будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждём тебя", - написала Валитова в инстаграме.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

Не пропустите: Кокорин - о дне рождения в СИЗО: "Воспользуюсь разрешением на звонок семье, надеюсь, они передадут торт". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гризманн намерен летом покинуть "Атлетико", за ситуацией следят два европейских топ-клуба

Гризманн намерен летом покинуть "Атлетико", за ситуацией следят два европейских топ-клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 41
2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 36
3 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 20 35
5 Спартак Москва Спартак Москва 20 33
6 Ростов Ростов 20 29
7 Рубин Рубин 20 28
8 Ахмат Ахмат 20 27
9 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 27
10 Оренбург Оренбург 19 26
11 Крылья Советов Крылья Советов 19 24
12 Динамо Москва Динамо Москва 20 23
13 Урал Урал 20 23
14 Анжи Анжи 20 18
15 Уфа Уфа 20 16
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов