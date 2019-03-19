Жена Кокорина поздравила футболиста с днём рождения

Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, поздравила находящегося в СИЗО футболиста с днём рождения.

Напомним, что сегодня, 19 марта, форварду исполняется 28 лет.

"Любимый, с днём рождения. Будь сильным. Мы всегда рядом. Всё наладится, и всё будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждём тебя", - написала Валитова в инстаграме.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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