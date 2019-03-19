Жена Кокорина поздравила футболиста с днём рождения
Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, поздравила находящегося в СИЗО футболиста с днём рождения.
Напомним, что сегодня, 19 марта, форварду исполняется 28 лет.
"Любимый, с днём рождения. Будь сильным. Мы всегда рядом. Всё наладится, и всё будет хорошо. Мы очень скучаем и очень ждём тебя", - написала Валитова в инстаграме.
Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.
Не пропустите: Кокорин - о дне рождения в СИЗО: "Воспользуюсь разрешением на звонок семье, надеюсь, они передадут торт". | http://soccernews.ru
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|Ростов
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|Рубин
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|Ахмат
|20
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|Арсенал Тула
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|27
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|Оренбург
|19
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|Динамо Москва
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|20
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|20
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|20
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