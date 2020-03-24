Жена Кокорина привела в восторг подписчиков фотографиями в костюме с глубоким вырезом

Теги александр кокоринфк сочизенит санкт-петербург

Жена Кокорина привела в восторг подписчиков фотографиями в костюме с глубоким вырезом

Дарья Валитова, жена нападающего "Сочи" Александра Кокорина, опубликовала в Instagram фотографии в костюме с глубоким вырезом.

"Иногда можно", - написала Валитова.

Снимки девушки привели в восторг ее подписчиков: "Даша, я вас видела в живую, в кофемании, вы еще красивее и сексуальнее, чем на фото! Постоянно вам делала комплименты, мой идеал!", "сииииикарнооо", "Очень красивая", "Где купить такой костюм? Красота спасет мир!", "ваааай Даша", "Как всегда прекрасна", - пишут пользователи сети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Иногда можно

Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova)

Кокорин и Валитова состоят в отношениях с 2014 года. Спустя три года у пары родился сын Майкл.

29-летний Кокорин в феврале перешел в "Сочи" из "Зенита" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Кокорин может стать полноценным игроком "Сочи". | http://soccernews.ru
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