Жена Кокорина рассказала об истории с разбитым градусником в квартире

Фото: инстаграм Дарьи Валитовой

Дарья Валитова, жена российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказала, что их 3-летний сын Майкл разбил ртутный градусник.

"Хочу поделиться с вами историей. Вчера сын разбил ртутный градусник. Увидела я это тут же, сразу увела его в другую комнату, и мы с няней начали все собирать. В перчатках, бумагой, а потом, как учили, влажной тряпкой 100 раз. И под конец, когда нам казалось, что ничего уже нет, мы прошлись пылесосом. Хотя я знала, что этого нельзя делать, но, думаю, потом разберемся. На все это ушло часа полтора. Всю одежду, в которой собирали ртуть, сняли и выкинули на месте преступления. Открыли без сквозняка окна, чтобы проветрить комнату.

Так как я девушка тревожная, все-таки через полчаса набрала в специальную службу, и в течение часа приехал специалист. Он просветлил все специальной лампой, и я офигела. По всему полу была размазана ртуть, она была даже на видном месте, но обычным взглядом не было видно. Все показатели зашкаливали, и мы, хоть и меняли обувь и одежду, все равно разнесли ртуть по залу. Специалист два часа все собирал и потом обрабатывал специальным раствором. Можно было и самим, хлором, но мы доверили это ему, с нас хватит.

Это я к чему все. Большинство из нас очень легкомысленно относятся к разбитому ртутному градуснику — тряпкой протер, и норм. А по факту мы сами не можем тщательно обработать помещение после этого, и потом остается эта отрава у нас дома и очень серьезно влияет на организм. Поэтому мой совет: не покупайте нафиг эти градусники. А если уж так случилось, то вызывайте специальную службу. Это ппц как важно для здоровья семьи.

А пылесос, конечно же, пришлось выкинуть", — написала Дарья в инстаграме.

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