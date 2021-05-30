Жена Кокорина рассказала об истории с разбитым градусником в квартире
Фото: инстаграм Дарьи Валитовой
Дарья Валитова, жена российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказала, что их 3-летний сын Майкл разбил ртутный градусник.
"Хочу поделиться с вами историей. Вчера сын разбил ртутный градусник. Увидела я это тут же, сразу увела его в другую комнату, и мы с няней начали все собирать. В перчатках, бумагой, а потом, как учили, влажной тряпкой 100 раз. И под конец, когда нам казалось, что ничего уже нет, мы прошлись пылесосом. Хотя я знала, что этого нельзя делать, но, думаю, потом разберемся. На все это ушло часа полтора. Всю одежду, в которой собирали ртуть, сняли и выкинули на месте преступления. Открыли без сквозняка окна, чтобы проветрить комнату.
Так как я девушка тревожная, все-таки через полчаса набрала в специальную службу, и в течение часа приехал специалист. Он просветлил все специальной лампой, и я офигела. По всему полу была размазана ртуть, она была даже на видном месте, но обычным взглядом не было видно. Все показатели зашкаливали, и мы, хоть и меняли обувь и одежду, все равно разнесли ртуть по залу. Специалист два часа все собирал и потом обрабатывал специальным раствором. Можно было и самим, хлором, но мы доверили это ему, с нас хватит.
Это я к чему все. Большинство из нас очень легкомысленно относятся к разбитому ртутному градуснику — тряпкой протер, и норм. А по факту мы сами не можем тщательно обработать помещение после этого, и потом остается эта отрава у нас дома и очень серьезно влияет на организм. Поэтому мой совет: не покупайте нафиг эти градусники. А если уж так случилось, то вызывайте специальную службу. Это ппц как важно для здоровья семьи.
А пылесос, конечно же, пришлось выкинуть", — написала Дарья в инстаграме.
Не пропустите: Стало известно, какую пластическую операцию перенесет Кокорин. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" раскритиковал Зинченко за игру в финале Лиги Чемпионов
-
Рюдигер высказался о травме, которую он нанес де Брюйне
-
Назван расширенный состав сборной Италии на Евро-2020
-
Отец Еременко рассказал о будущем футболиста
-
"Реал" определил приоритетную цель на случай отказа Почеттино
-
Жена Кокорина рассказала об истории с разбитым градусником в квартире
-
"Арсенал" может купить двух защитников
-
"Тамбов" прекратил существование
-
ЦСКА может купить таланта из клуба ФНЛ
-
Календарь матчей Евро-2020: расписание всех матчей
-
Еще один итальянский клуб вступил в борьбу за Боатенга
-
В РФС отреагировали на травму де Брюйне, который может не сыграть с Россией на Евро-2020
-
Почеттино попросил ПСЖ расторгнуть с ним контракт
-
"Милан" в переговорах с Чалханоглу использует тактику, как с Доннаруммой
-
"Тоттенхэм" и "Манчестер Сити" могут совершить громкий обмен
-
Облак определился со своим будущим
-
Стала известна цена за Родриго де Пауля
-
Толиссо высказался о возвращении Бензема в сборную Франции
-
Лерой Сане поделился ожиданиями от Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17