Жена Кокорина рассказала об истории с разбитым градусником в квартире

Теги фиорентинаалександр кокорин

Жена Кокорина рассказала об истории с разбитым градусником в квартире

Фото: инстаграм Дарьи Валитовой

Дарья Валитова, жена российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, рассказала, что их 3-летний сын Майкл разбил ртутный градусник.

"Хочу поделиться с вами историей. Вчера сын разбил ртутный градусник. Увидела я это тут же, сразу увела его в другую комнату, и мы с няней начали все собирать. В перчатках, бумагой, а потом, как учили, влажной тряпкой 100 раз. И под конец, когда нам казалось, что ничего уже нет, мы прошлись пылесосом. Хотя я знала, что этого нельзя делать, но, думаю, потом разберемся. На все это ушло часа полтора. Всю одежду, в которой собирали ртуть, сняли и выкинули на месте преступления. Открыли без сквозняка окна, чтобы проветрить комнату.

Так как я девушка тревожная, все-таки через полчаса набрала в специальную службу, и в течение часа приехал специалист. Он просветлил все специальной лампой, и я офигела. По всему полу была размазана ртуть, она была даже на видном месте, но обычным взглядом не было видно. Все показатели зашкаливали, и мы, хоть и меняли обувь и одежду, все равно разнесли ртуть по залу. Специалист два часа все собирал и потом обрабатывал специальным раствором. Можно было и самим, хлором, но мы доверили это ему, с нас хватит.

Это я к чему все. Большинство из нас очень легкомысленно относятся к разбитому ртутному градуснику — тряпкой протер, и норм. А по факту мы сами не можем тщательно обработать помещение после этого, и потом остается эта отрава у нас дома и очень серьезно влияет на организм. Поэтому мой совет: не покупайте нафиг эти градусники. А если уж так случилось, то вызывайте специальную службу. Это ппц как важно для здоровья семьи.

А пылесос, конечно же, пришлось выкинуть", — написала Дарья в инстаграме.

Не пропустите: Стало известно, какую пластическую операцию перенесет Кокорин. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"

"Челси" близок к трансферу защитника киевского "Динамо"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов