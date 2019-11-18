Жена Кокорина рассказала, почему он не показывает лицо сына футболиста

Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказала, для чего она прячет лицо сына футболиста Майкла, который родился в июне 2017 года.

"К сожалению, в соцсетях большое количество неадекватных и злых людей, которые не несут ответственности за свое мнение и комментарии! Так как ребенок для нас — это самое святое, хотелось бы оттянуть этот момент.

Я давно не обращаю внимания на этих неадекватов, которые не знают меня и мою жизнь, но при этом считают нормой говорить свое мнение и выносить вердикт! Но пока не особо готова все это выслушивать в адрес ребенка, а, к сожалению, такие идиоты найдутся! Так что пока так", - написала Дарья в своем Instagram.

Напомним, что 28-летний Кокорин два месяца назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за избиение нескольких человек. Футболист сначала содержался в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии в белгородской области. Выйдя из тюрьмы, форвард подписал контракт с "Зенитом" до конца нынешнего сезона.

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