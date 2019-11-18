Жена Кокорина рассказала, почему он не показывает лицо сына футболиста

1 Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Жена Кокорина рассказала, почему он не показывает лицо сына футболиста

Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказала, для чего она прячет лицо сына футболиста Майкла, который родился в июне 2017 года.

"К сожалению, в соцсетях большое количество неадекватных и злых людей, которые не несут ответственности за свое мнение и комментарии! Так как ребенок для нас — это самое святое, хотелось бы оттянуть этот момент.

Я давно не обращаю внимания на этих неадекватов, которые не знают меня и мою жизнь, но при этом считают нормой говорить свое мнение и выносить вердикт! Но пока не особо готова все это выслушивать в адрес ребенка, а, к сожалению, такие идиоты найдутся! Так что пока так", - написала Дарья в своем Instagram.

Напомним, что 28-летний Кокорин два месяца назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за избиение нескольких человек. Футболист сначала содержался в СИЗО "Бутырка", а затем в колонии в белгородской области. Выйдя из тюрьмы, форвард подписал контракт с "Зенитом" до конца нынешнего сезона.

Не пропустите: Соболев не перейдёт в "Зенит" зимой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Майкл?Это же Михаил

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА просматривает 18-летнего датчанина

ЦСКА просматривает 18-летнего датчанина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов