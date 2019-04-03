Жена Кокорина: "Сашу дома ждет любовь"

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Жена Кокорина: "Сашу дома ждет любовь"
Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, надеется, что суд отпустит ее мужа на свободу.

"Что сегодня решат? Честно, я не знаю. Я знаю столько же, сколько и вы. Надежда есть всегда. Что ждет Сашу дома? Любовь", - приводят слова Валитовой российские СМИ.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. 6 февраля суд продлил арест подозреваемых до 8 апреля 2019 года.

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