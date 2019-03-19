Жена Кокорина: "Сегодня видела его, правда, на расстоянии и за стеклом"

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Жена Кокорина: "Сегодня видела его, правда, на расстоянии и за стеклом"

Жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья рассказала, как прошла ее встреча с мужем в СИЗО.

Напомним, сегодня, 19 марта, игрок празднует свое 28-летие.

"Сегодня видела его. Правда, на расстоянии и за стеклом. Как Саша себя чувствует? Если не считать проблемы с ногой, то нормально. Ему очень помогает держаться поддержка людей.

Возвращение Саши будет самым счастливым днем для всех нас", - рассказала супруга. 

Сегодня Кокорина поздравили несколько футболистов, "Зенит" и сборная России.

Не пропустите: Кокорин - о дне рождения в СИЗО: "Воспользуюсь разрешением на звонок семье, надеюсь, они передадут торт". | http://soccernews.ru

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