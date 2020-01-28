Жена Кокорина сообщила, что футболист не перейдет в "Сочи"

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Жена Кокорина сообщила, что футболист не перейдет в "Сочи"

Жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в инстаграме сообщила, что ее муж не поедет в "Сочи".

По словам девушки, Кокорин продолжит выступать в "Зенит-2".

"К огромному сожалению Саш не продолжит свою карьеру в "Зените" написала она. Для него это большая боль, но от него ничего не зависит, в данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, так как он не намерен продолжать карьеру в "Сочи", что в связи с этим руководство "Зенита" приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за "Зенит-2", - написала Дарья.

Ранее сообщалось, что "Сочи" согласовал аренду 28-летнего Кокорина до окончания сезона-2019/2020. Впрочем, футболист отказывается менять клуб и поэтому на данный момент находится на сборе "Зенита".

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