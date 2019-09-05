Жена Кокорина уехала на море в преддверии слушания об условно-досрочном освобождении мужа

Дарья Валитова, гражданская супруга бывшего форварда "Зенита" Александра Кокорина, отправилась отдыхать на море.

Об этом свидетельствуют фотографии из инстаграма девушки.

Стоит отметить, что в пятницу, 6 сентября, состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Напомним, что осуждённые сейчас отбывают наказание в исправительной колонии общего режима в Белгородской области. В целом за решёткой они находятся с октября прошлого года.

Не пропустите: Рассмотрение ходатайств Кокориных и Мамаева об УДО пройдет в закрытом режиме. | http://soccernews.ru