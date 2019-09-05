Жена Кокорина уехала на море в преддверии слушания об условно-досрочном освобождении мужа
Дарья Валитова, гражданская супруга бывшего форварда "Зенита" Александра Кокорина, отправилась отдыхать на море.
Об этом свидетельствуют фотографии из инстаграма девушки.
Стоит отметить, что в пятницу, 6 сентября, состоится судебное заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство об условно-досрочном освобождении Кокорина, его брата Кирилла и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.
Напомним, что осуждённые сейчас отбывают наказание в исправительной колонии общего режима в Белгородской области. В целом за решёткой они находятся с октября прошлого года.
Не пропустите: Рассмотрение ходатайств Кокориных и Мамаева об УДО пройдет в закрытом режиме. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4