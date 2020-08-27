Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото

Супруга форварда "Спартака" Александра Кокорина в инстаграме опубликовала новое фото.

29-летняя девушка в соцсети показала образ в стильной косухе и кожаных шортах.

Напомним, футболист перешел в стан "красно-белых" в начале августа, однако из-за травмы все еще не дебютировал за московский клуб.

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