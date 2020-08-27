Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото
Супруга форварда "Спартака" Александра Кокорина в инстаграме опубликовала новое фото.
29-летняя девушка в соцсети показала образ в стильной косухе и кожаных шортах.
Напомним, футболист перешел в стан "красно-белых" в начале августа, однако из-за травмы все еще не дебютировал за московский клуб.
А еще: Калмыков стал футболистом "Торпедо"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
-
"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси
-
Экс-игрок "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в "Локомотиве"
-
В РЖД ответили на запрос фанатов "Локомотива" по поводу отставки Кикнадзе
-
Хавбек "Ромы" Перес сообщил, что сдал положительный тест на коронавирус
-
Артета анонсировал продление контракта Обамеянга с "Арсеналом"
Лента новостей
-
Геннадий Орлов назвал игроков "Динамо" костоломами
-
Сергей Игнашевич: "Я ошибаюсь, но ошибаются и Гвардиола, и Моуринью"
-
Джанлука Ди Марцио: Ибрагимович договорился с "Миланом" о новом контракте
-
Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото
-
Невеста Роналду показала милое фото с дочкой
-
2
ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити"
-
Малафеев: "Не знаю, что должно произойти, чтобы "Зенит" не стал в этом сезоне РПЛ"
-
Защитник "Атлетико" Кайо перешел в "Монако"
-
1
Мюллер прокомментировал возможный уход Месси из "Барселоны"
-
2
"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси
-
Экс-игрок "Зенита" Маурисио может продолжить карьеру в "Локомотиве"
-
ЦСКА пригласил бразильских танцовщиц на презентацию Фукса
-
Минское "Динамо" вылетело из квалификации Лиги Европы
-
Владелец "Торпедо" заявил, что Игнашевич останется в клубе до конца сезона-2020/21
-
"Рома" отказала "Тоттенхэму" в покупке Дзаньоло
-
Роналду поделился ожиданиями от нового сезона Серии А
-
Уткин порассуждал по поводу будущего Месси
-
ПСЖ сообщил об уходе капитана Тиаго Силвы
-
"Спартак" показал, что осталось за кадром матча 5-го тура РПЛ с "Ротором"
-
В РЖД ответили на запрос фанатов "Локомотива" по поводу отставки Кикнадзе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22