Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото

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Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото

Супруга форварда "Спартака" Александра Кокорина в инстаграме опубликовала новое фото.

29-летняя девушка в соцсети показала образ в стильной косухе и кожаных шортах.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moskva

Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova)

Напомним, футболист перешел в стан "красно-белых" в начале августа, однако из-за травмы все еще не дебютировал за московский клуб.

А еще: Калмыков стал футболистом "Торпедо"| http://soccernews.ru
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