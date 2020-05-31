Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото в пальто

Теги александр кокоринзенит санкт-петербург

Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото в пальто

Супруга нападающего "Сочи" Александра Кокорина Дарья Валитова в инстаграме опубликовала новое фото в пальто.

"Город вечной осени", - написала под фото девушка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Город вечной осени‍♀️✔️

Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova)

Кокорин до конца сезона выступает за "Зенит", на данный момент он играет в аренде за "Сочи", за который отметился тремя голами и одним ассистом.

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