Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото в пальто

Супруга нападающего "Сочи" Александра Кокорина Дарья Валитова в инстаграме опубликовала новое фото в пальто.

"Город вечной осени", - написала под фото девушка.

Кокорин до конца сезона выступает за "Зенит", на данный момент он играет в аренде за "Сочи", за который отметился тремя голами и одним ассистом.

Читайте также: Трансферный комитет "Локомотива" обсудил кандидатуры трех потенциальных новичков. | http://soccernews.ru