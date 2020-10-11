Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото в платье

Супруга форварда "Спартака" Александра Кокорина Дарья в инстаграме опубликовала интересную фотографию.

Девушка выложила фото, на котором она стоит в черном коротком платье, подчеркивающем ее фигуру.

Валитова и Кокорин состоят в отношениях с 2014 года. У них есть совместный сын Майкл, который родился летом 2017 года.

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