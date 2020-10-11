Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото в платье

Теги александр кокоринспартак москва

Жена Кокорина в инстаграме опубликовала новое стильное фото в платье

Супруга форварда "Спартака" Александра Кокорина Дарья в инстаграме опубликовала интересную фотографию.

Девушка выложила фото, на котором она стоит в черном коротком платье, подчеркивающем ее фигуру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The memory is forever

Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova)

Валитова и Кокорин состоят в отношениях с 2014 года. У них есть совместный сын Майкл, который родился летом 2017 года.

А еще: Сафонов провел первую тренировку в сборной России| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А

Конте - самый высокооплачиваемый тренер в Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов