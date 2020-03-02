Жена Кокорина впервые показала лицо их сына Майкла

1 Теги александр кокорин

Жена Кокорина впервые показала лицо их сына Майкла

Супруга нападающего "Сочи" Александра Кокорина Дарья впервые в соцсети показала лицо сына Майкла.

В инстаграме девушка опубликовала подборку из 10 фотографий ребенка. Ранее жена футболиста на снимках прикрепляла смайлики на лицо сына.

"Ну вот и он❤️MKjr", - подписала пост Дарья.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ну вот и он❤️MKjr

Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova)

Напомним, вчера, 1 марта, Кокорин забил свой первых гол с октября 2018 года в матче 20-го тура с тульским "Арсеналом" (1:2).

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Комментарии

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Vadim27

Классный малый. Отличная пара. Успехов им и ихнему сыну.

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