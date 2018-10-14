Жена Кокорина высказалась о ситуации с футболистом

1 Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Жена Кокорина высказалась о ситуации с футболистом
Жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова рассказала, что она думает по поводу ситуации вокруг своего мужа. 

Напомним, что Кокорин взял под стражу по подозрению в избиении нескольких человек в центре Москвы 8 октября.

"У меня нет никаких обид. Сейчас все, чего я хочу, чтобы он был рядом со мной и вышел на свободу. Знаю, что его главная мысль сейчас - что эта глупость может многого лишить его ребенка. Он мухи не обидит - это подтвердит любой человек из его окружения. Ему было очень тяжело весь чемпионат мира, он постоянно думал, что турнир прошел мимо него, а он ведь так к нему готовился", - сказала Валитова в эфире "Первого канала".

Напомним, что Кокорин, его брат Кирилл, а также полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев арестованы до 8 декабря.

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Комментарии

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Юрий

Все отвернулись от Кокорина но хвала Богу что есть такие люди как Рамзан Кадыров он настоящий человек

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