Жена Конте позвонила ему во время пресс-конференции. Тренер предложил журналистам оштрафовать его

Жена главного тренера "Челси" Антонио Конте Элизабетта Мускарелло позвонила ему во время пресс-конференции перед матчем чемпионата Англии с "Бернли".

Впрочем это нисколько не смутило наставника лондонцев и он пошутил на эту тему.

Видео: Конте не вовремя звонит жена.

"Мне только что позвонила моя жена. Она как всегда не вовремя. Можете меня оштрафовать. Мне очень жаль. Если бы это случилось с кем-нибудь из вас в данный момент, я был бы очень недоволен", - приводит слова Конте Daily Mail.

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