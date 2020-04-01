Жена легенды "Милана": "Секс уничтожил мои колени"

Мартина Коломбари, жена бывшего защитника "Милана" Алессандро Костакурты, рассказала, что она испытывает проблемы с коленями из-за обильной сексуальной жизни с мужем.

"Секс с мужем уничтожил мои колени. Больше я их никому не показываю", - сказала Коломбари в интервью Il Giorno.

Коломбари в 1991 году становилась обладательницей титула "Мисс Италия", но через некоторое время перестала фотографироваться с обнаженными ногами.

Алессандро и Мартина состоят в браке с 2004 года, у них есть сын.

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