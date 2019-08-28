Жена легенды сборной Аргентины обвинила футболиста в связи с наркоманкой

Мариана Каниджа, супруга бывшего нападающего сборной Аргентины Клаудио Каниджи, заявила, что ее муж изменил ей с 26-летней девушкой, которую он обвинила в пристрастии к наркотикам и занятиях проституцией.

"Мы не разведены с Клаудио, но сейчас он живет с проституткой и наркоманкой. Из-за нее он постоянно находится под действием разных препаратов. Я намерена обратиться к адвокату. Мы жили с ним 33 года", - приводит слова женщины The Sun.

Также Мариана заявила, что она потеряла ребенка из-за футболиста.

"Однажды он грубо толкнул меня в машину, а на следующий день во время массажа у меня пошла кровь. Я пошла к врачу и оказалось, что у меня выкидыш. Клаудио убил моего ребенка", - заявила аргентинка.

Каниджа в свою очередь заявил, что его жена сошла с ума.

52-летний Каниджа выступал за сборную Аргентины с 1987 по 2002 годы, провел за нее 50 матчей и забил 16 голов. Серебряный призер чемпионата мира-1990.

Не пропустите: В "Барселоне" ответили на слухи о рецидиве травмы у Месси. | http://soccernews.ru