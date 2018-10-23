Жена легенды "Зенита" отсудила ребенка у игрока

Теги зенит санкт-петербургалександр кержаков

Жена легенды "Зенита" отсудила ребенка у игрока

Жена бывшего нападающего "Зенита" Александра Кержакова Милана Тюльпанова отсудила у футболиста право на ребенка на время процесса развода, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, на время процесса полуторалетний ребенок будет жить с Миланой.

Напомним, что свадьба Кержакова и Тюльпановой состоялась в 2015 году, а через два года у них родился сын Артемий. Около месяца назад стало известно о предстоящем разводе пары.

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