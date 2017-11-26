Жена Левандовски: "Надеюсь, что Роберт завершит карьеру в Лос-Анджелесе"



Супруга нападающего "Баварии" Роберта Левандовского Анна хочет, чтобы ее муж перебрался в MLS.

"Лос-Анджелес является нашей мечтой с Робертом. Там мы можем развивать наш бренд Foods by Ann. Надеюсь, что он завершит карьеру в клубе из Лос-Анджелеса. Это стало бы исполнением мечты", - цитирует Анну Goal.com.

Стоит отметить, что в 2018 году в MLS появится новый клуб из Лос-Анджелеса. Также в этом городе существует клуб "Лос-Анджелес Гэлакси".

Напомним, что контракт 29-летнего Левандовски с "Баварией" истекает летом 2021 года.

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