Жена Малафеева объявила о паузе в отношениях с экс-вратарем "Зенита"

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Жена Малафеева объявила о паузе в отношениях с экс-вратарем "Зенита"

Фото инстаграм Вячеслава Малафеева

Екатерина Малафеева, супруга бывшего голкипера "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева, сообщила о временном расставании со своим мужем.

"Мы со Славой уже неделю не живем вместе... Взяли паузу. Что будет дальше - я не знаю. Это непростое решение для меня, поэтому не закидывайте вопросами. Придёт время - поделюсь", - написала Екатерина в сторис инстаграма.

Пара находится в браке с декабря 2012 года. У них есть общий ребёнок - сын Алекс.

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