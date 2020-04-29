Жена Малафеева сообщила, что она потеряла ребенка
Екатерина Малафеева, жена бывшего вратаря "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева, сообщила, что у нее произошел выкидыш.
"Мы его потеряли. В ноябре я собиралась покорять Эльбрус. Но что-то пошло не так. Нестабильные метеоусловия и мое внутреннее предчувствие оставили меня дома. Через пару дней я узнала, что беременна. Как мы были счастливы. Не передать словами нашу радость. Через какое-то время уехали на Бали. Нежились под солнышком, слушали шум океана, мечтали и строили планы. После возвращения я пошла на узи и шок... У вас замершая беременность, у плода нет сердечка. Я это пишу и слезы на глазах", - написала Малафеева в своем Instagram.
Мы его потеряли ⠀ В ноябре я собиралась покорять Эльбрус. Но что-то пошло не так. Нестабильные метеоусловия и мое внутреннее предчувствие оставили меня дома. Через пару дней я узнала, что беременна. ⠀ Как мы были счастливы. Не передать словами нашу радость. Через какое-то время уехали на Бали. Нежились под солнышком, слушали шум океана, мечтали и строили планы. ⠀ После возвращения я пошла на узи и шок... - У вас замершая беременность, у плода нет сердечка. ⠀ Я это пишу и слезы на глазах. Ни одной женщине я не пожелаю пережить подобное. Мне было очень тяжело. Ведь я уже представляла, что нас станет шестеро. ⠀ Пришлось экстренно сделать медикаментозный аборт. Тяжелее было морально, чем физически. И вот совсем недавно я была у врача и оказалось, что нужно было проводить операцию и убирать последствия беременности. Вы знаете, я не хотела всем этим делиться. В нашей семье не принято ныть. Я верю только в лучшее и знаю, что все будет будет хорошо. ⠀ Сейчас боль поутихла и я могу об этом говорить с вами ⠀
Екатерина и Вячеслав женаты с 2012 года, у них есть общий сын Алекс. Также у экс-футболиста есть еще двое детей от первого брака - дочь Ксения и сын Максим. Первая жена Малафеева Марина в 2011 году погибла в автомобильной аварии в Санкт-Петербурге.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|Крылья Советов
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|Ахмат
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|20