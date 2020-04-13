Жена Малафеева станцевала в платье-подушке

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Жена Малафеева станцевала в платье-подушке

Екатерина Малафеева, супруга бывшего вратаря, а ныне заместителя спортивного директора "Зенита" Вячеслава Малафеева, поучаствовала в популярном челлендже.

Девушка станцевала в платье-подушке - соответствующее видео появилось в её инстаграме.

"Когда постельное бельё меняла и вспомнила, что по встречам с девочками соскучилась", - подписала ролик Малафеева.

Напомним, что данный челлендж запустила жена форварда "Урала" Павла Погребняка Мария.

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