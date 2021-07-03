Жена Малиновского назвала причину неучастия игрока в матче с Англией

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Жена Малиновского назвала причину неучастия игрока в матче с Англией

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Роксана Малиновская, жена полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского, объяснила, почему ее муж не попал в заявку национальной команды на матч 1/4 финала Евро-2020 против сборной Англии.

"Ничего серьезного. Приводящая мышца", — сказала Роксана в инстаграме.

28-летний Малиновский на Евро-2020 провел четыре матча, отдал одну голевую передачу и не реализовал пенальти.

Малиновский выступает за итальянскую "Аталанту". В прошлом сезоне он принял участие в 43 матчах, забил 10 мячей и отдал 12 результативных передач.

Не пропустите: Малиновский может перейти в "Милан". | http://soccernews.ru
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