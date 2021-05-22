Жена Малиновского раскритиковала тренера "Аталанты" Гасперини

Фото инстаграм Роксаны Малиновской

Роксана Малиновская, супруга полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, осталась недовольна одним из решений главного тренера команды из Бергамо Джан Пьеро Гасперини.

"Мне, конечно же, очень обидно, что Русика поменяли. Слышала, что это был вроде как последний матч Буффона. Ему повезло, иначе мог бы получить ещё один гол. Считаю, что все атакующие футболисты, которые вышли на поле для того, чтобы увеличить шансы забить, не имели шансов забить из-за того, что у них не было такого хорошего ассистента, как Русик. Жалко, что он ушёл рано. Я расстроилась, мы были так близки", - цитирует Роксану "Мета Спорт".

Речь идёт о финале Кубка Италии, в котором "Аталанта" проиграла "Ювентусу" со счётом 1:2. Малиновский забил единственный мяч своей команды и был заменён в середине второго тайма.

В активе украинца голевые действия в 11 матчах подряд. Его признали лучшим игроком Серии А по итогам мая.

Не пропустите: Роксана Малиновская - жена украинского легионера "Аталанты" Руслана Малиновского. | http://soccernews.ru