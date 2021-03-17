Жена Мамаева продолжила перепалку с предполагаемой любовницей Павла

Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, в очередной раз обратилась к испанской модели Ирен Гарсии Морено, которая, возможно, является любовницей футболиста.

"Скрытое послание в Испанию: «Все свое достоинство ты уже отдала чужим мужикам!", - написала Мамаева в сториз своей страницы в Instagram.

Несколько недель Мамаева сообщила, что поймала мужа на измене. После этого она стала угрожать девушке убийством. Адвокат Морено заявил, что Алане может грозить тюремный срок, если она приедет в Испанию. Некоторое время назад Мамаева объявила, что разводится с футболистом.

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