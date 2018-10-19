Жена Мамаева не возражает, если он будет жить в ее квартире в Краснодаре в случае домашнего ареста

Теги павел мамаевкраснодар

Жена Мамаева не возражает, если он будет жить в ее квартире в Краснодаре в случае домашнего арестаЖена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Алана не против того, чтобы хавбек жил в ее квартире в Краснодаре, если его меру пресечения изменят на домашний арест.

Об этом сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов.

Напомним, что Мамаев арестован пл делу об избиении трех человек до 8 декабря.

Читайте: Представители Кокорина и Мамаева сделали заявления о предъявленных обвинениях футболистам | http://soccernews.ru

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