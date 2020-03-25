Жена Мамаева - о переезде с футболистом в другую страну: "Это была шутка"
Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана в своем инстаграме рассказала, что новость о переезде в другую страну была шуткой.
Один из подписчиков хавбека поинтересовался куда именно пара собирается переехать. Алана под вопросом написала: "Это была шутка".
Мамаев выступает в "Ростове" с осени 2019 года. Ранее он отбывал срок в колонии "Бутырка".
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