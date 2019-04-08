Жена Мамаева объяснила, почему "Краснодар" до сих пор не расторг контракт с футболистом

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, заявила, что её супруга спасает от расторжения контракта с "быками" только пребывание в следственном изоляторе.

"Пока Паша не выйдет, контракт с ним расторгнуть не могут. Сейчас он находится под стражей, поэтому логично - переговоры ни с кем вести он не может, решать какие-то вопросы, находясь в СИЗО, тоже. При расторжении контракта в одностороннем порядке, что с их стороны, что с нашей, необходимо выплатить штраф", - сказала Мамаева.

Ранее владелец "Краснодара" Сергей Галицкий сообщил, что клуб намерен прекратить сотрудничество со скандальным хавбеком, поскольку его поведение не соответствовало ценностям команды.

Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего года.

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