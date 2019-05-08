Жена Мамаева: "Один из самых сложных дней"

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировала приговор Пресненского суда ее мужу.

"Это был один из самых сложных дней", - написала Мамаева в своем Instagram.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также друг Александр Протасовицкий, избили трех человек в Москве.

Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев колонии общего режима, братья Кокорины - по 1 году и 6 месяцев.

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