Жена Мамаева: "Один из самых сложных дней"

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Жена Мамаева: "Один из самых сложных дней"

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировала приговор Пресненского суда ее мужу.

"Это был один из самых сложных дней", - написала Мамаева в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Это был один из самых сложных дней .

Публикация от Аlana (@alana_mamaeva)

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также друг Александр Протасовицкий, избили трех человек в Москве.

Мамаев и Протасовицкий получили по 1 году и 5 месяцев колонии общего режима, братья Кокорины - по 1 году и 6 месяцев.

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