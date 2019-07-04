Жена Мамаева оказалась не в курсе об этапировании Павла



Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщила, что она не знала об этапировании футболиста в колонию.

"Я даже почту не смотрела, а должно было прийти уведомление? Мне ничего не прислали, я пойду посмотрю в интернете", – приводят слова Мамаевой российские СМИ.

Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что хавбека отправили в колонию в Белгородской области. Туда же этапировали нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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