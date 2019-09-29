Жена Мамаева опубликовала видео с реакцией болельщиков "Ростова" на подписание контракта с ее мужем
Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана в инстаграме опубликовала видео с реакцией фанатов, узнавших, о том что хавбек стал игроком ростовского клуба.
Напомним, о подписании соглашения с Мамаевым было объявлена во время матча 11-го тура РПЛ "Ростов" - "Динамо" (3:0).
31-летний футболист подписал двухлетнее соглашение и выбрал себе 10-й игровой номер.
Ранее сообщалось, что в договоре хавбека будет опция продления ещё на один сезон, а зарплата игрока с учётом бонусов за командные достижения может достичь 1 миллиона евро.
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