Жена Мамаева опубликовала видео с реакцией болельщиков "Ростова" на подписание контракта с ее мужем

Теги павел мамаевростов

Жена Мамаева опубликовала видео с реакцией болельщиков "Ростова" на подписание контракта с ее мужем

Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана в инстаграме опубликовала видео с реакцией фанатов, узнавших, о том что хавбек стал игроком ростовского клуба.

Напомним, о подписании соглашения с Мамаевым было объявлена во время матча 11-го тура РПЛ "Ростов" - "Динамо" (3:0).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов

Публикация от Аlana⚫️ (@alana_mamaeva)

31-летний футболист подписал двухлетнее соглашение и выбрал себе 10-й игровой номер.

Ранее сообщалось, что в договоре хавбека будет опция продления ещё на один сезон, а зарплата игрока с учётом бонусов за командные достижения может достичь 1 миллиона евро.

Не пропустите: СМИ узнали размер зарплаты Мамаева в "Ростове". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиге

Левандовски установил очередной рекорд в Бундеслиге

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 11 23
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 10 22
5 Краснодар Краснодар 10 20
6 Урал Урал 10 14
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 10 14
8 Уфа Уфа 10 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 10 14
10 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
11 Рубин Рубин 10 10
12 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
13 Сочи Сочи 10 9
14 Ахмат Ахмат 10 9
15 Оренбург Оренбург 10 8
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов