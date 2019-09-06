Жена Мамаева отреагировала на новость об освобождении Павла по УДО

Теги краснодарпавел мамаев

Жена Мамаева отреагировала на новость об освобождении Павла по УДО

Алана Мамаева, супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, пришла в восторг от известия об условно-досрочном освобождении футболиста из колонии общего режима в Белгородской области, где он отбывает наказание.

"У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня ! А на Пашин день рождения (17.09) его ждет путь домой", - написала Мамаева в своем Instagram.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев поучаствовал в двух драках, в результате которых пострадали трое человек. С тех пор футболист содержится под стражей, сначала в СИЗО, а затем в колонии.

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