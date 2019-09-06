Жена Мамаева отреагировала на новость об освобождении Павла по УДО
Алана Мамаева, супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, пришла в восторг от известия об условно-досрочном освобождении футболиста из колонии общего режима в Белгородской области, где он отбывает наказание.
"У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня ! А на Пашин день рождения (17.09) его ждет путь домой", - написала Мамаева в своем Instagram.
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев поучаствовал в двух драках, в результате которых пострадали трое человек. С тех пор футболист содержится под стражей, сначала в СИЗО, а затем в колонии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4