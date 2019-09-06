Жена Мамаева отреагировала на новость об освобождении Павла по УДО

Алана Мамаева, супруга хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, пришла в восторг от известия об условно-досрочном освобождении футболиста из колонии общего режима в Белгородской области, где он отбывает наказание.

"У меня завтра день рождения, и это лучший подарок для меня ! А на Пашин день рождения (17.09) его ждет путь домой", - написала Мамаева в своем Instagram.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев поучаствовал в двух драках, в результате которых пострадали трое человек. С тех пор футболист содержится под стражей, сначала в СИЗО, а затем в колонии.

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