Жена Мамаева: "Паше тяжело. Они рано встают, раньше всех приезжают в суд"

1 Теги зенит санкт-петербургалександр кокоринпавел мамаевкраснодар

Жена Мамаева: "Паше тяжело. Они рано встают, раньше всех приезжают в суд"
Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировала очередной день судебного разбирательства по делу своего мужа, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

"Как обычно прошло заседание. Оценивать - это не ко мне. А я просто присутствовала. Поддерживаю мужа.

Как себя чувствует Павел? Конечно, тяжело. Плюс так рано встают, раньше всех приезжают. В среду будет свидание, нам дали звонки, хотя запрещали", - приводят слова Мамаевой российские СМИ.

Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех обвиняемые содержатся в СИЗО "Бутырка". В результате их действий пострадали водителя Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Денис Пак.

Не пропустите: В сети появилось полное видео избиения Пака братьями Кокориными. | http://soccernews.ru

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Mutaloff
Mutaloff

Ага,ага!Помним,помним!Твоё интервью-"Условия прощения Мамева" не надо тут ля-ля!

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