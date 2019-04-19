Жена Мамаева: "Паше тяжело. Они рано встают, раньше всех приезжают в суд"
Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, прокомментировала очередной день судебного разбирательства по делу своего мужа, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
"Как обычно прошло заседание. Оценивать - это не ко мне. А я просто присутствовала. Поддерживаю мужа.
Как себя чувствует Павел? Конечно, тяжело. Плюс так рано встают, раньше всех приезжают. В среду будет свидание, нам дали звонки, хотя запрещали", - приводят слова Мамаевой российские СМИ.
Напомним, что в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. С тех обвиняемые содержатся в СИЗО "Бутырка". В результате их действий пострадали водителя Виталий Соловчук, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и чиновник Денис Пак.
Не пропустите: В сети появилось полное видео избиения Пака братьями Кокориными. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Вальверде: "Без сомнения, Гвардиола - лучший тренер в мире"
-
Мамаев: "Посмотрим ли мы с Кокориным матч "Краснодар" - "Зенит"? Не показывают"
-
Вальверде: "На горизонте виден финал Лиги Чемпионов"
-
Адвокат Кокорина: "Гайсин и Пак врали в суде"
-
Стали известны сроки восстановления Рэмзи
-
"Арсенал" вынужден отказаться от покупки Умтити
-
1
Жена Мамаева: "Паше тяжело. Они рано встают, раньше всех приезжают в суд"
-
Роналду - лучший игрок "Ювентуса" в марте
-
Винисиус серьезно травмировал партнера по "Реалу"
-
1
Жена Икарди: "Мауро остается в "Интере"
-
1
Клопп: "Я действительно сочувствовал "Манчестер Сити" после вылета из Лиги Чемпионов"
-
Педро - лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Месси стал автором лучшего гола недели в Лиге Чемпионов
-
Сульшер: "Некоторым игрокам "МЮ" стоит увидеть свой истинный уровень"
-
"Интер" интересуется защитником "Аякса" Тальяфико
-
"Фиорентина" пожертвовала крупную сумму семье умершего Астори
-
Диего Коста вернулся к тренировкам с "Атлетико"
-
Агент: "Каборе интересуются клубы Чемпионшипа"
-
2
Хавбек "Спартака" Гулиев: "Буду перемещаться пешком"
-
Футболист "Спартака", избивший американца, лишен водительских прав
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|23
|48
|2
|Локомотив Москва
|23
|42
|3
|Краснодар
|23
|42
|4
|ЦСКА Москва
|23
|40
|5
|Спартак Москва
|23
|36
|6
|Ростов
|23
|35
|7
|Оренбург
|23
|32
|8
|Арсенал Тула
|23
|32
|9
|Рубин
|23
|30
|10
|Ахмат
|23
|30
|11
|Крылья Советов
|23
|27
|12
|Урал
|23
|27
|13
|Динамо Москва
|23
|25
|14
|Уфа
|23
|21
|15
|Анжи
|23
|19
|16
|Енисей Красноярск
|23
|13