Жена Мамаева показала фотографию до пластических операций

Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, показала, как она выглядела до пластических операций.

"Давайте запустим челендж #фотодо", - написала Мамаева в своем Instagram, тегнув Дарью Валитову и Марию Погребняк - жен Александра Кокорина и Павла Погребняка.

31-летний Мамаев является воспитанником "Торпедо". Его предыдущим клубом был "Краснодар", который разорвал контракт с футболистом из-за того, что он попал в тюрьму за избиение нескольких человек в Москве. После этого хавбек подписал соглашение с "Ростовом".

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