Жена Мамаева показала, как она выглядела за пластической операции

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Жена Мамаева показала, как она выглядела за пластической операции

Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, опубликовала фотографию, как она выглядела до пластической операции.

"На фото 17-18 лет", - написала Мамаева в своем Instagram.

Павел и Алана женаты с 2013 года. У них есть общая дочь Алиса. Также у нее есть есть сын от первого брака.

31-летний Мамаев является воспитанником "Торпедо". Также он выступал за ЦСКА и "Краснодар". Осенью 2018 года Мамаев, нападающий "Сочи" Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в Москве. За это они были приговорены в среднем к полутора годам лишения свободы. Осенью 2019 года футболисты вышли на свободу по УДО. После освобождения "Краснодар" расторг контракт с игроком и он перешел в "Ростов".

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