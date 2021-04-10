Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России

Фото инстаграм Аланы Мамаевой

Алана Мамаева, супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, оригинально ответила на вопрос о своём отношении к владельцу "Краснодара" Сергею Галицкому.

"Предлагаю его в президенты страны", - написала девушка в сторис своего инстаграма.

Напомним, что Павел Мамаев выступал за "Краснодар"с 2013 по 2019 год. С ним расторгли контракт по репутационным соображениям из-за попадания в тюрьму.

В составе "быков" хавбек сыграл 146 матчей, забил 35 голов и сделал 30 ассистов.

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