Жена Мамаева прошла проверку на полиграфе по поводу употребления наркотиков

Алана Мамаева, жена хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, прошла проверку на полиграфе, чтобы доказать, что она не употребляла наркотики в день записи скандального видео в 2011 году.

Супруга футболиста утверждает, что тот ролик имеет постановочный характер.

Полиграфолог отметил, что нет оснований полагать, что Алана Мамаева врала во время процедуры, однако её эмоциональный фон и состояние были нестабильными.

Сама девушка прокомментировала прохождение проверки следующим образом: "Все когда-то по молодости шутили и дурачились. Видео, на котором я якобы под кайфом, простая инсценировка. Я была в Монако. Там и записано видео. Ничего я не употребляла. Я надеюсь, что сейчас вы все поняли, и если в дальнейшем кто-то снова начнёт обвинять меня в употреблении наркотиков, я имею право подать в суд".

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