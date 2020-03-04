Жена Мамаева рассказала, как тюрьма помогла ей сохранить семью



Алана Мамаева, супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, рассказала, что ее семья могла развалиться, если бы футболист не попал в тюрьму.

"Он начал думать о себе и стал выдержанным. Если бы Павел туда не попал, наша семья могла развалиться. А теперь он даже перестал ругаться матом. Я подготовила целый список претензий к нему. Несмотря на то что я не жалела его, он все выслушал. Именно тогда мне стало понятно, насколько он изменился", - цитирует Мамаеву Donday.

Напомним, что в октябре 2018 года Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, а также другом Александром Протасовицким, в Москве избили трех человек. За это они сначала содержались в СИЗО "Бутырка", а после вынесения приговоры были этапированы в колонию в белгородской области. В сентябре 2019 года футболисты вышли на свободу по условиям условно-досрочного освобождения.

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