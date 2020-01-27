Жена Мамаева рассказала о больших проблемах в семье



Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, рассказала, что у нее большие проблемы в отношениях с отцом футболиста.

"Что делать, если отец мужа тебя люто ненавидит и делает все, чтобы вы развелись? А у вас, как назло, все хорошо", – написала Мамаева в своем Instagram.

Напомним, что 30-летний Мамаев в сентябре прошлого 2019 года вышел из тюрьмы, в которой пребывал около года за избиение нескольких человек в Москве. После освобождения хавбек расторг контракт с "Краснодаром" и перешел в "Ростов".

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