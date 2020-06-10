Жена Мамаева: "С Пашей мы даже дерёмся, но для нас это нормально"

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Жена Мамаева: "С Пашей мы даже дерёмся, но для нас это нормально"

Алана Мамаева, жена хавбека "Ростова" Павла Мамаева, рассказала, как она по жизни добивалась авторитета.

"Только сама женщина может выбрать, какой она будет. В отношениях с мужчиной, на работе или еще где-то. Она сама выбирает: либо сильная, либо слабая. Я всегда чувствовала себя выше остальных. Умнее, красивее, сильнее.

С самого детства я зарабатывала авторитет силой. Если ходишь с короной на голове, люди начинают думать: а может, она правда королева? И тебя начинают уважать. С Пашей мы даже деремся, но для нас это нормально. Такие приколы. Если ему нравится, как я выгляжу, то подходит, толкает меня и смеется", - заявила Алана.

Отметим, что это интервью Алана давала телеканалу "Матч ТВ" для документального фильма "Нефутбольные истории" о жизни жен российских игроков.

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