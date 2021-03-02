Жена Мамаева уличила футболиста в измене и выложила фото любовницы

Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, сообщила, что она уличила мужа в измене. По ее мнению, любовницей футболиста стала 29-летняя испанка, с которой он изменял ей во время сбора клуба Испании.

"Мой муж опять начал гулять. Думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", - написала Алана в сториз своего Instagram.

Павел и Алана женаты с 2013 года. В 2018 году он был арестован за избиение нескольких человек в Москве. Во время нахождения Павла под стражей Алана рассказала о его изменах. Впрочем, после выхода Мамаева из тюрьмы Алана сообщила, что их семейная жизнь наладилась.

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