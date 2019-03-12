Жена Мамаева встретилась с футболистом в СИЗО и рассказала о его состоянии
Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, встретилась с футболистом, который уже более пяти месяцев находится в СИЗО "Бутырка".
"Сегодня была у него. Рада была встретиться, потому что давно меня не было. Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное.
Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет", - приводят слова Мамаевой российские СМИ.
Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин с братом Кириллом, а также другом Александром Протасовицким, избили трех человек в Москве. В числе пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля.
Не пропустите: "В дубле и с новой машиной": известный журналист ярко высказался о ситуации с форвардом "Краснодара" Игнатьевым. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Месси, Мбаппе, Роналду: борьба за "Золотую бутсу" в самом разгаре
-
8
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 9 тура
-
Роналду сравнил чемпионаты Италии, Испании и Англии и рассказал, где сложнее забивать голы
-
В "Арсенале" определили лучшего игрока по итогам февраля
-
В "Ювентусе" определили нового фаворита на пост главного тренера
-
Вратарь "Локомотива" назвал тройку лучших голкиперов в мире
-
Бекхэма красиво разыграли со статуей в его честь
-
"Барселона" определилась с трансферным предложением по звезде "Аякса"
-
Брат Погребняка перешел в клуб из Европы
-
Уволенный из "Ромы" Ди Франческо близок к договоренности с новым клубом
-
Жена Мамаева встретилась с футболистом в СИЗО и рассказала о его состоянии
-
"Спартак" потерял еще одного нападающего перед битвой с "Зенитом"
-
3
Назван полный список требований Зидана при возвращении в "Реал"
-
7
Зидан принял важное решение по вратарю "Реала"
-
Служба безопасности предотвратила крупную потасовку между фанатами "Динамо" и "Спартака": подробности
-
Soccer News открыл канал в Telegram: присоединяйся!
-
Касильяс ярко прокомментировал возвращение Зидана в "Реал"
-
Опубликована символическая сборная 19-го тура РПЛ по версии InStat
-
"Реал" сделал первое предложение по Азару
-
Салах: "Готов пожертвовать своей мечтой ради победы "Ливерпуля" в АПЛ"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|40
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|19
|33
|4
|Спартак Москва
|19
|32
|5
|Локомотив Москва
|19
|32
|6
|Рубин
|19
|28
|7
|Ростов
|19
|26
|8
|Ахмат
|19
|24
|9
|Арсенал Тула
|19
|24
|10
|Урал
|19
|23
|11
|Динамо Москва
|19
|23
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|18
|21
|14
|Анжи
|19
|18
|15
|Уфа
|19
|16
|16
|Енисей Красноярск
|19
|11