Жена Мамаева встретилась с футболистом в СИЗО и рассказала о его состоянии

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Жена Мамаева встретилась с футболистом в СИЗО и рассказала о его состоянии

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, встретилась с футболистом, который уже более пяти месяцев находится в СИЗО "Бутырка".

"Сегодня была у него. Рада была встретиться, потому что давно меня не было. Он в отличной форме. Говорит, что бегает по пять-шесть километров в день, отжимается на брусьях по 100 раз и крутит велосипед по 15-20 километров. Настроение отличное.

Невозможно в этом деле что-либо прогнозировать, поэтому все в ожидании… счастья. Нужно просто ждать. Общественное мнение поменялось, да и я уже спокойно сижу и жду. Паша тоже ждет", - приводят слова Мамаевой российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, нападающий "Зенита" Александр Кокорин с братом Кириллом, а также другом Александром Протасовицким, избили трех человек в Москве. В числе пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель Виталий Соловчук и чиновник Минпромторга Денис Пак. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 8 апреля.

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