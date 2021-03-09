Жена Мамаева выложила эффектное фото после вероятной измены мужа

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Жена Мамаева выложила эффектное фото после вероятной измены мужаАлана Мамаева, жена хавбека "Ростова" Павла Мамаева разместила у себя в Instagram новую фотографию и заявила, что она снова в строю.

"Алана Николаевна снова в строю! Ребят, всем, кто писал мне слова поддержки, хочу сказать огромное человеческое спасибо", — написала девушка.

Напомним, 2 марта Алана рассказала об измене супруга во время сборов команды в Испании. На следующий день в СМИ появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой и попала в больницу.

Алана и Павел Мамаевы в браке с 2013 года. Пара воспитывает трех детей: Алекса, Евгению и Алису.

Читать также: Жену Мамаева могут арестовать и посадить на 3 года, если она въедет в Испанию | http://soccernews.ru
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