Жена Мамаева выложила эффектное фото после вероятной измены мужа

Алана Мамаева, жена хавбека "Ростова" Павла Мамаева разместила у себя в Instagram новую фотографию и заявила, что она снова в строю.

"Алана Николаевна снова в строю! Ребят, всем, кто писал мне слова поддержки, хочу сказать огромное человеческое спасибо", — написала девушка.

Напомним, 2 марта Алана рассказала об измене супруга во время сборов команды в Испании. На следующий день в СМИ появилась информация, что девушка пыталась покончить с собой и попала в больницу.

Алана и Павел Мамаевы в браке с 2013 года. Пара воспитывает трех детей: Алекса, Евгению и Алису.