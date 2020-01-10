Жена Мамаева выложила видео боя мужа с Кокориным в игре UFC

Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана в инстаграме выложила видео игры UFC, где ее муж проводит поединок против форварда "Зенита" Александра Кокорина.

"Вчера случайно нашла в сети", - подписала ролик Мамаева.

Напомним, 17 сентября Кокорин и Мамаев освободились по УДО, после того, как в октябре 2018 года были задержаны и осуждены за драку.

Читайте также: Адвокат подтвердил интерес "Фейеноорда" к Кокорину| http://soccernews.ru