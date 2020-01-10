Жена Мамаева выложила видео боя мужа с Кокориным в игре UFC

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Жена Мамаева выложила видео боя мужа с Кокориным в игре UFC

Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана в инстаграме выложила видео игры UFC, где ее муж проводит поединок против форварда "Зенита" Александра Кокорина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчера случайно нашла в сети

Публикация от Аlana Mamaeva (@alana_mamaeva)

"Вчера случайно нашла в сети", - подписала ролик Мамаева.

Напомним, 17 сентября Кокорин и Мамаев освободились по УДО, после того, как в октябре 2018 года были задержаны и осуждены за драку.

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