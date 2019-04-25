Жена Мамаева: "Я уже ни на что не надеюсь"

Теги краснодарпавел мамаев

Жена Мамаева: "Я уже ни на что не надеюсь"

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, высказалась о судебном процессе над своим супругом и его товарищами.

"Не знаю, повернётся ли суд в сторону наших футболистов, но я уже ни на что не надеюсь. Вчера мне звонил Паша, мы поговорили 15 минут, он немного приболел, а так всё хорошо. Он готов к любому решению, он просто ждёт. Мне вся эта ситуация непонятна и неприятна. У нас каждый день идут заседания, а это значит, что скоро свершится приговор. Спровоцировали ли ребят? Конечно, вы что, не были на заседаниях? Всё же было слышно, а также всё сказали эксперты", - сказала Мамаева.

Напомним, что 8 октября прошлого года МамаевКокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Арест фигурантов дела, согласно последнему решению суда, действует до 25 сентября.

Не пропустите: Прокурор по делу Кокорина и Мамаева попала в аварию. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA

Шесть игроков "Манчестер Сити" включены в символическую сборную АПЛ по версии PFA

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 24 51
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 25 46
3 Краснодар Краснодар 25 43
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 24 41
5 Спартак Москва Спартак Москва 24 39
6 Оренбург Оренбург 24 35
7 Ростов Ростов 25 35
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат Ахмат 25 34
10 Рубин Рубин 24 30
11 Урал Урал 24 30
12 Динамо Москва Динамо Москва 24 28
13 Крылья Советов Крылья Советов 24 27
14 Уфа Уфа 24 21
15 Анжи Анжи 24 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов