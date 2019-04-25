Жена Мамаева: "Я уже ни на что не надеюсь"

Алана Мамаева, жена полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, высказалась о судебном процессе над своим супругом и его товарищами.

"Не знаю, повернётся ли суд в сторону наших футболистов, но я уже ни на что не надеюсь. Вчера мне звонил Паша, мы поговорили 15 минут, он немного приболел, а так всё хорошо. Он готов к любому решению, он просто ждёт. Мне вся эта ситуация непонятна и неприятна. У нас каждый день идут заседания, а это значит, что скоро свершится приговор. Спровоцировали ли ребят? Конечно, вы что, не были на заседаниях? Всё же было слышно, а также всё сказали эксперты", - сказала Мамаева.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили в центре Москвы трех человек. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак, генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Арест фигурантов дела, согласно последнему решению суда, действует до 25 сентября.

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