Жена Маркизио: "Где Клаудио, там и я. Это моя роль"
Жена полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио Роберта рассказала, как чувствует себя в России. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
"Я скучаю по климату Италии и друзьям. Не думала, что когда-то окажусь в России, но я ни за что бы не оставила тут Клаудио одного. Он говорил, что хотел бы поиграть за границей перед тем, как закончит карьеру. Хотя я всегда думала, что он всю жизнь будет играть за "Ювентус".
С "Зенитом" все вышло неожиданно. Но я никогда не сомневалась в том, переезжать мне или нет. Где Клаудио, там и я. Это моя роль. К тому же, в России очень красивые женщины, поэтому я не оставила бы его", - сказала Роберта.
Маркизио играл за туринский клуб на протяжении 12 лет. В сентябре 2018-го футболист перешел в "Зенит". В нынешнем сезоне он участвовал в 9 матчах, забив 2 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11