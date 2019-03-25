Жена Маркизио: "Где Клаудио, там и я. Это моя роль"

Теги зенит санкт-петербургклаудио маркизиоювентус

Жена Маркизио: "Где Клаудио, там и я. Это моя роль"

Жена полузащитника "Зенита" Клаудио Маркизио Роберта рассказала, как чувствует себя в России. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

"Я скучаю по климату Италии и друзьям. Не думала, что когда-то окажусь в России, но я ни за что бы не оставила тут Клаудио одного. Он говорил, что хотел бы поиграть за границей перед тем, как закончит карьеру. Хотя я всегда думала, что он всю жизнь будет играть за "Ювентус".

С "Зенитом" все вышло неожиданно. Но я никогда не сомневалась в том, переезжать мне или нет. Где Клаудио, там и я. Это моя роль. К тому же, в России очень красивые женщины, поэтому я не оставила бы его", - сказала Роберта.  

Маркизио играл за туринский клуб на протяжении 12 лет. В сентябре 2018-го футболист перешел в "Зенит". В нынешнем сезоне он участвовал в 9 матчах, забив 2 гола.  

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