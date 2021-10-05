Жена Матвея Сафонова сообщила о расставании с футболистом
Анастасия Сафонова, жена вратаря "Краснодара" Матвея Сафонова, сообщила о расставании с футболистом.
"Сейчас можно сделать вывод, что не все проходят испытание деньгами, славой и женщинами с низкой социальной ответственностью. Иметь вторую женщину в браке, видимо, в обществе сейчас считается нормой. Чего не скажешь обо мне. Семьи больше нет. Прошу больше эту тему не открывать", - написала Анастасия в сториз своего инстаграма.
Анастасия и Матвея находились в отношениях на протяжении семи лет. В начале 2021 года пара узаконила отношения, а в июне у них родилась дочь.
22-летний Сафонов в нынешнем сезоне провел за "Краснодар" девять матчей и пропустил семь голов.
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