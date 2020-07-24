Жена Месси в открытом купальнике отдыхает на Ибице (фото)

Капитан "Барселоны" Лионель Месси и его партнёр по атаке Луис Суарес отправились вместе с семьями отдыхать на Ибицу.

Папарацци удалось сделать несколько горячих фотографий с женой аргентинца Антонелой Роккуццо в открытом купальнике.

Напомним, что сезон в Испании уже завершён. "Барса" стала второй в чемпионате, зато Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом первенства.

Не пропустите: Дзюба рассказал, сколько голов забивали бы Роналду и Месси в РПЛ. | http://soccernews.ru