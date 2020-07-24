Жена Месси в открытом купальнике отдыхает на Ибице (фото)

Теги барселоналионель мессилуис суарес

Жена Месси в открытом купальнике отдыхает на Ибице (фото)

Капитан "Барселоны" Лионель Месси и его партнёр по атаке Луис Суарес отправились вместе с семьями отдыхать на Ибицу.

Папарацци удалось сделать несколько горячих фотографий с женой аргентинца Антонелой Роккуццо в открытом купальнике.

Напомним, что сезон в Испании уже завершён. "Барса" стала второй в чемпионате, зато Месси стал лучшим бомбардиром и ассистентом первенства.

Не пропустите: Дзюба рассказал, сколько голов забивали бы Роналду и Месси в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе

TyC Sports: Гайч прилетит в Россию на следующей неделе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов