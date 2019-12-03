Жена Месси отреагировала на вручение мужу шестого "Золотого мяча"

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Жена Месси отреагировала на вручение мужу шестого "Золотого мяча"

Антонела Рокуццо, супруга капитана "Барселоны" Лионеля Месси, опубликовала поздравительный пост в связи с вручением ее мужу "Золотого мяча", который стал для него рекордным шестым в карьере.

"Горжусь каждым твоим достижением. Счастлива всегда быть рядом с тобой", - написала Рокуццо.

Пара находится в отношениях с 2008 года, однако свадьбу они сыграли только 30 июня 2017 года.

Шесть "Золотых мячей" Месси - это новый мировой рекорд. У ближайшего преследователя Криштиану Роналду пять таких наград.

Не пропустите: Дети Месси трогательно отпраздновали "Золотой мяч" Лионеля. | http://soccernews.ru
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