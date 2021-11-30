Жена Месси отреагировала на "Золотой мяч" Лионеля

Фото: инстаграм Антонеллы Роккуццо/Автор неизвестен

Антонелла Роккуццо, жена аргентинского нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси, прокомментировала завоевание "Золотого мяча" своим мужем.

"Поздравляю, моя любовь. Мы очень гордимся каждым твоим достижением. Рада, что могу разделить с тобой этот праздник. Мы тебя любим", — написала Антонелла в своем инстаграме.

Напомним, что 34-летний Месси стал обладателем "Золотого мяча" в седьмой раз в карьере и это является мировым рекордом. Ближайший преследователь - Криштиану Роналду выиграл награду пять раз.

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