Жена Месси показала совместное фото с Лионелем и семьей Суареса

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, опубликовала фотографию встречи с уругвайским форвардом мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом и его семьей.

"Проводим время вместе", - говорится в подписи к фото.

Месси и Суарес давно дружат семьями. Футболисты вместе выступали за "Барселону" с 2014 по 2020 годы.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. На счету 34-летнего Суареса 20 забитых мячей и три голевые передачи в 37 поединках.

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