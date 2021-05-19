Жена Месси показала совместное фото с Лионелем и семьей Суареса

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Жена Месси показала совместное фото с Лионелем и семьей Суареса

Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, опубликовала фотографию встречи с уругвайским форвардом мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом и его семьей.

"Проводим время вместе", - говорится в подписи к фото.

Месси и Суарес давно дружат семьями. Футболисты вместе выступали за "Барселону" с 2014 по 2020 годы.

В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. На счету 34-летнего Суареса 20 забитых мячей и три голевые передачи в 37 поединках.

Не пропустите: Месси забил в 300-м матче Ла Лиги. Это абсолютный рекорд. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Подтверждаю, Месси король футбола, это знает даже моя тупая сестра и мой любимый кот Бадр!

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