Жена Месси показала совместное фото с Лионелем и семьей Суареса
Антонелла Рокуццо, жена аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, опубликовала фотографию встречи с уругвайским форвардом мадридского "Атлетико" Луисом Суаресом и его семьей.
"Проводим время вместе", - говорится в подписи к фото.
Месси и Суарес давно дружат семьями. Футболисты вместе выступали за "Барселону" с 2014 по 2020 годы.
В нынешнем сезоне 33-летний Месси провел 47 матчей, забил 38 голов и отдал 14 результативных передач. На счету 34-летнего Суареса 20 забитых мячей и три голевые передачи в 37 поединках.
Не пропустите: Месси забил в 300-м матче Ла Лиги. Это абсолютный рекорд. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
"Газпром" стал спонсоров двух чемпионатов Европы и продлил контракт по Лиге Чемпионов
-
Кейн хочет перейти в "Манчестер Сити"
-
Джерардо Сеоане возглавил "Байер"
-
Собянин прокомментировал слухи о переезде "Локомотива" в "Лужники"
-
Кокорин может перейти в "Кальяри"
-
Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020
-
Лэмпарда включили в Зал славы АПЛ
-
Хвича Кварацхелия покинет "Рубин" летом
-
Мусаев вернется в "Краснодар"
-
Бывшая девушка хавбека "Ростова" выложила фото с отдыха на Мальдивах
-
Луческу высказался об игре "нового Шевченко" за "Динамо"
-
"Атлетико" хочет вернуть Гризманна
-
Малиновский оценил игру Миранчука за "Аталанту"
-
Два немецких клуба нацелились на хавбека "Локомотива" Баринова
-
1
Жена Месси показала совместное фото с Лионелем и семьей Суареса
-
В "Химках" высказались о будущем Глушакова
-
Алексей Миранчук отреагировал на информацию о возможном переходе в "Зенит"
-
"Челси" обыграл "Лестер" и вышел на 3 место в АПЛ: "Лисы" не готовы к Лиге Чемпионов, "Челси" вырос тактически при Тухеле
-
Хави отклонил два топ-предложения. Возможно, он возглавит "Барселону"
-
"Барселона" хочет совершить громкий обмен с "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14